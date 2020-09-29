إيطاليا: إصابات كورونا تصل إلى 311 ألفاً و364 حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 311 ألفا و364 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

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وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس وصل إلى 35 ألفا و851. وتعافى 225 ألفا و190 شخصا من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 34 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس في إيطاليا.