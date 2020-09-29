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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيطاليا: إصابات كورونا تصل إلى 311 ألفاً و364 حالة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 311 ألفا و364 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس وصل إلى 35 ألفا و851. وتعافى 225 ألفا و190 شخصا من المصابين حتى الآن.
ومر نحو 34 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس في إيطاليا.
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