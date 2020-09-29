شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الفلبين تسجل 2025 إصابة جديدة بكورونا و68 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، 2025 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إضافة إلى 68 وفاة.



وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 309303 حالات، وهو أعلى عدد في منطقة جنوب شرق آسيا، في حين بلغ إجمالي الوفيات 5448 حالة.

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