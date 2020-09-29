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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميركل تدعو أرمينيا وأذربيجان إلى وقف المواجهات والعودة لطاولة المفاوضات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الدولتين المتنازعتين، أرمينيا وأذربيجان، إلى وقف إطلاق النار في الصراع على منطقة ناجورنو كاراباخ.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت في برلين اليوم الثلاثاء إن ميركل أجرت اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.
كما أوضحت المستشارة أن من الضروري على نحو مُلح وقف إطلاق النار وإجراء المفاوضات، مشيرة إلى أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من الممكن أن تكون أساسا لذلك.
وتشهد المنطقة الواقعة جنوب القوقاز منذ يوم الأحد معارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى من الجانبين. ويدعو المجتمع الدولي إلى وقف فوري للقتال والعودة إلى طاولة المفاوضات.
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