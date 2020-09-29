باكستان تقرر السماح للمدارس باستئناف الدراسة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الحكومة الباكستانية اليوم الثلاثاء، السماح للمدارس الابتدائية باستئناف الدراسة اعتباراً من صباح غد الأربعاء، بعد إعادة النظر في وضع مرض «كوفيد19-» الناتج عن فيروس كورونا المستجد في البلاد.



ونقلت شبكة «جيو نيوز» التلفزيونية الإخبارية عن وزير التعليم الاتحادي، شفقت محمود، قوله بعد حضوره اجتماع في مركز عمليات القيادة الوطني: إن قرار إعادة فتح المدارس تم اتخاذه بالإجماع.

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وطمأن وزير التعليم أولياء أمور الطلبة، بأن الحكومة اتخذت الإجراء بعد أن قامت ببحث وتفتيش دقيقين.

وكان قد تم استئناف العمل في الجامعات والكليات وطلاب الصفين التاسع والعاشر، في الـ15 من سبتمبر الجاري، بينما عاد طلاب الصفوف السادس والسابع والثامن إلى الفصول الدراسية في 22 من الشهر نفسه، بعد توقف استمر لمدة ستة أشهر.

من ناحية أخرى، أشارت أحدث إحصاءات جامعة «جونز هوبكنز» الصادرة اليوم الثلاثاء، إلى ارتفاع أعداد الاصابات بالفيروس في باكستان إلى 311 ألفاً و516 حالة، بينما بلغ عدد حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس 6474 حالة.