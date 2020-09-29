شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 150 درهماً رسوم فحص كورونا في دبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 Advertisements متابعات_ الخليج 365 أعلنت هيئة الصحة في دبي عن تخفيض رسوم الفحص المخبري «بي سي آر» لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، لتصبح 150 درهماً، بدلاً من 250 درهماً، بدءاً من اليوم. وأصدرت الهيئة تعميماً مالياً بشأن اعتماد ثمن الفحص المخبري لـ«كوفيد 19»، نص على تعديل ثمن الفحوصات المخبرية لمسحة الأنف «PCR»لتصبح 150 درهماً.

ودعت الهيئة الوحدات التنظيمية والموظفين المعنيين بالهيئة إلى ضرورة اتخاذ اللازم، وبشكل فوري والتقيد التام بتحصيل الثمن الجديد المعتمد للفحص المخبري، وذلك ابتداء من تاريخ اليوم 29 سبتمبر الجاري. وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي تخفيفاً منها على الأفراد، وحرصاً من جانبها على توسيع نطاق الفحوص الطبية الاستباقية التي تواصلها ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية في دبي.

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