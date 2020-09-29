مقتل 15 مدنيا إثر انفجار قنبلة بوسط أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول- (د ب ا):

قال مسؤول، الثلاثاء، إن 15 مدنيا لقوا حتفهم إثر انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق بإقليم دايكوندي بوسط أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم جول اقا ساجادي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن الضحايا كانوا على متن حافلة صغيرة متجهة إلى منطقة كيجران بوسط الإقليم، عندما انفجرت القنبلة.

ولم تعلن أي جماعة بعد عن مسؤوليتها عن الهجوم، ولكن حركة طالبان تتمتع بنفوذ في المنطقة.

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وأكد مسؤولون محليون أن شخصين أصيبا في الانفجار.

ويأتي هذا الانفجار في الوقت الذي تشهد فيه أفغانستان موجة جديدة من أعمال العنف.

وقد وثقت مهمة المساعدة الأممية في أفغانستان ما لايقل عن 1280 حالة وفاة لمدنيين و 2176 إصابة خلال النصف الأول من عام 2020.