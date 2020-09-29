برمز المدفع.. أبو العينين لأهالي الجيزة والدقي والعجوزة: خدمتكم واجبٌ ودعمكم شرفٌ

محمد اسماعيل - القاهرة - استهل النائب محمد أبو العينين، حملته الانتخابية، بتوجيه الشكر إلى أهالي دائرة الجيزة والدقي والعجوزة على ثقتهم العميقة ومطالبتهم له بالترشح في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠.

وأعلن أبو العينين من خلال صفحته الرسمية على فيسبوك، خوض الانتخابات مستقلا على المقعد الفردي نزولا على رغبات مواطني الجيزة والدقي والعجوزة.

وقال أبو العينين لأهالي دائرته: أهلي وأحبائي بدائرة الجيزة والدقي والعجوزة.. استعنت بالله وبكم، وآمنت بأنكم أهلا للمحبة والعطاء، ونزلت على مطالبكم بخوض انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ مستقلا على المقعد الفردي، رقم ١٠ - رمز المدفع.

وتابع أبو العينين: ولأنكم تستحقون الأفضل دائما، نجددُ العهد بأن نسير معا إلى ما نصبوا إليه من آمال وطموحات بالعلم والعمل، على أن تبقى دائما خدمتكم واجبٌ عليّ، ودعمكم شرفٌ لي.​