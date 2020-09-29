قرار جديد من النيابة في واقعة غرق 5 عمال داخل بيارة صرف في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

صرحت نيابة كوم حمادة، اليوم الثلاثاء، بدفن جثامين 5 عمال غرقوا داخل بيارة صرف مخلفات بمجزر آلي خاص، بطريق ماستر المتفرع من طريق الأكسدة، ببدر في البحيرة.

ووقع الحادث خلال محاولة أحد عمال المجرز تسليك بيارة الصرف، وعقب نزوله إليها تعرض للاختناق والغرق، وتوالى نزول باقي الضحايا.

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وبالفحص تبين مصرع كل من "رضا. ع.ع" 40 عامًا ومقيم كوم حمادة، "محمود. م. م" 39 عامًا ومقيم بالمنوفية، وجرى نقلهما لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون المركزي، فيما جرى نقل جثامين "محمد. أ. ع"، "عطوة. ع. ع"، "السيد.م.ص" لمستشفى السادات بالمنوفية.

فيما أصيب كل من، "أحمد. ح. ص" 32 عامًا ومقيم بمركز بدر، "حمادة. م. ح" 25 عامًا ومقيم بمركز بدر، " محمود. س. ا" 35 عامًا ومقيم بمركز بدر وجرى تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة.