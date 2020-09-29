استئناف أعمال البناء بالمنوفية بحد أقصى 4 أدوار

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- محمد الملاح:

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، بالسماح باستئناف البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء بحد أقصى 4 أدوار، وذلك لمن شرع في البناء فقط لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم لمناقشة توجيهات مجلس المحافظين والذي عقد أمس، بحضور نائبه محمد موسى وعلاء رشاد السكرتير العام، وعماد يوسف السكرتير العام المساعد والمستشار القانوني، والمستشار الهندسي للمحافظة، ومدير عام هيئة المساحة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، ورئيسي حي شرق وغرب شبين الكوم.

وأشار أبو ليمون في بداية الاجتماع، إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بملف التصالح على مخالفات البناء، وشدد على حسن معاملة المواطنين وعدم التعنت معهم، وقبول الطلبات من جميع الحالات واستمرار عمل لجان متابعة أعمال التصالح بالوحدات المحلية.

Advertisements

ووجه المحافظ بحصر كافة التراخيص وما جرى بها من إنشاءات وإنشاء "وحدة لرصد المخالفات" تتبع كل وحدة محلية بنطاق المحافظة.

كما وجه المحافظ المستشار الهندسي للمحافظة بحصر الأراضي التابعة للدولة تمهيدًا لبناء مشروع سكني حضاري متكامل الخدمات على غرار مشروع "الأسمرات" بالقاهرة و"بشائر الخير" بالإسكندرية، لنقل سكان المناطق العشوائية إليه.

وشدد المحافظ على سرعة بحث مقترح إقامة مجمع للمصالح الحكومية، يضم جميع المديريات الخدمية بالمحافظة، ويجري ربطه بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن طريق آليات التحول الرقمي، حتى يكون وسيلة جذب للإقامة في هذه المجتمعات العمرانية الجديدة.