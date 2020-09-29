بالصور.. محافظ البحيرة يفتتح مجمع الأمراض المتوطنة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة– أحمد نصرة: افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، مبنى مديرية الصحة الجديد ومبنى الأمراض المتوطنة على مساحة 5 آلاف م2، بتكلفة 20 مليون جنيه. ويضم المبنى 3 أدوار: أرضي "بهو المدخل– مكاتب ومعامل الإدارة العامة للأمراض المتوطنة – مكاتب شئون العاملين – الأرشيف وشئون المقر – السويتش – غرف الكهرباء". Advertisements أما الدور الأول علوي فيضم "مكتب وكيل الوزارة – العلاقات العامة – مديري العموم – مديري إدارة المستشفيات والطوارئ – المكتب الفني والرقابة الداخلية – إدارة العلاج والمستشفيات – مركز المعلومات – الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية – التفتيش المالي والإداري والشئون القانونية – المخازن ومراقبة العهد – الإدارة الهندسية – قاعة الاجتماعات – غرف الكهرباء". بينما يضم الدور الثاني علوي "مكتب وكيل المديرية – الزمالة – رؤساء القطاعات – التطوير والدعم الفني – مديري الإدارات الفنية والوقائية – الرعاية الأساسية – التمريض – التدريب – إدارة الحسابات – إدارة التموين الطبي – قاعة الاجتماعات – غرف الكهرباء) . وقال آمنة، إن المحافظة تخطو بشكل ثابت ومدروس نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن، لافتًا إلى أنه خلال العامين الماضيين جرى تنفيذ ٢٩٤١ مشروعًا على أرض المحافظة في كافة مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم والاستثمار والإسكان بإجمالي تكاليف استثمارية قدرت بـ 44.5 مليار جنيه.

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