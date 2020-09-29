بالصور..انطلاق فعاليات مؤتمر المواطنة والانتماء بجامعة الأزهر فرع أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:

انطلقت فعاليات اليوم الثقافي التوعوي" تعزيز قيم المواطنة والانتماء للوطن" بجامعة الأزهر فرع أسيوط، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي بأسيوط، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات.

وأكد عصام سعد، أهمية عقد اللقاءات الثقافية لتوعية الشباب والفتيات تعزيز قيم المواطنة والانتماء للوطن، والعيش السلمي بين أطياف المجتمع المصري الواحد مسلمين وأقباط، والمساواة في الحقوق والواجبات، لا سيمًا وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أولى اهتماما كبيرًا بالمواطنة وبناء المساجد والكنائس في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، مطالبا علماء الأزهر وطلاب جامعة الأزهر بتعزيز قيم المواطنة والانتماء للوطن لدي الشباب والنشء والعمل على التصدي للأفكار المغلوطة.

وقال الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي بأسيوط، إن مؤتمر "تعزيز قيم المواطنة والانتماء للوطن"، جاء فى إطار الدور الوطني للأزهر جامعًا وجامعة، وتأكيدًا على رسالة الأزهر، الذي يتبنى المنهج الوسطي؛ الذي يجمع ولا يفرق بين أبناء الوطن.