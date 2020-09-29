روسيا : حواسيب مصمّمي لقاح "سبوتنيك-5" المضادّ لكورونا تعرّضت لهجمات قرصنة

أعلن مدير مركز "جاماليا" الروسي لبحث الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر جينتسبورج، أن حواسيب مصممي لقاح "سبوتنيك-5" المضاد لكورونا تعرّضت لهجمات قرصنة.

وفي برنامج تلفزيوني، اليوم السبت، قال مدير المركز، الذي يعود له الفضل في تطوير أول لقاح مسجل رسميا ضد فيروس كورونا المستجد: "كانت هناك هجمات هاكر.. لست خبيرا في التقنيات الرقمية ولا أستطيع إصدار أحكام مهنية حول أهداف هذه الهجمات وإن كانت على صلة باللقاح أم لا. .لكن حواسيب مصممينا تعرضت لمحاولات قرصنة بالفعل"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

Advertisements

وأشار مدير المركز إلى أن الهجمات وقعت قبل عدة أشهر، أثناء إجراء العمل على تطوير اللقاح .