اطلاق اسم الشيخ محمد بن زايد على شارع هام في باكستان.. فيديو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن ‏عبدالله الغفلي مدير المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان، اليوم، إطلاق اسم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الشارع الهام والحيوي الذي تم انجازه.

Advertisements

ويأتي ذلك تقديرا وعرفانا لما قدمه الشيخ محمد بن زايد، من مكارم إنسانية سخية ومشاريع تنموية دائمة لمساعدة أبناء الشعب الباكستاني.