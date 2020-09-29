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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اطلاق اسم الشيخ محمد بن زايد على شارع هام في باكستان.. فيديو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن عبدالله الغفلي مدير المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان، اليوم، إطلاق اسم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الشارع الهام والحيوي الذي تم انجازه.
ويأتي ذلك تقديرا وعرفانا لما قدمه الشيخ محمد بن زايد، من مكارم إنسانية سخية ومشاريع تنموية دائمة لمساعدة أبناء الشعب الباكستاني.
كانت هذه تفاصيل خبر اطلاق اسم الشيخ محمد بن زايد على شارع هام في باكستان.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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