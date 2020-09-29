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اطلاق اسم الشيخ محمد بن زايد على شارع هام في باكستان.. فيديو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

اطلاق اسم الشيخ محمد بن زايد على شارع هام في باكستان.. فيديو

متابعات_ الخليج 365

أعلن ‏عبدالله الغفلي مدير المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان، اليوم، إطلاق اسم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الشارع الهام والحيوي الذي تم انجازه.

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ويأتي ذلك تقديرا وعرفانا لما قدمه الشيخ محمد بن زايد، من مكارم إنسانية سخية ومشاريع تنموية دائمة لمساعدة أبناء الشعب الباكستاني.

 

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