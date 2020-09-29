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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حاكم دبي يطلق مشروعاً إماراتياً جديداً لاستكشاف القمر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، مشروعاً إمارتياً جديداً لاستكشاف القمر.
وقال في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر: "إن المشروع سيكون عبارة عن مستكشف قمري إماراتي الصنع سيهبط على سطح القمر في 2024 في مناطق لم تصلها البعثات البشرية السابقة لاستكشافها..أسمينا المستكشف القمري "راشد" تيمناً بباني نهضة دبي..والذي علمنا كيف تكون أحلامنا كبيرة وبعيدة..
وتابع سموه: "ستكون دولة الإمارات الدولة الرابعة عالمياً التي تشارك في مهام استكشاف القمر والأولى عربياً ..وسيرسل المستكشف القمري بيانات وصور لأول مرة عن مناطق قمرية جديدة سيتم مشاركتها مع كافة المراكز البحثية محلياً وعالمياً".
وأشار سموه إلى أن المشاركة في استكشاف القمر جزء من استراتيجية الإمارات للفضاء .. لبناء إمكانات معرفية جديدة للدولة .. وبناء كوادر تخصصية .. والارتقاء بالبيئة العلمية والتقنية والبحثية في بلادنا.. وسيتم بناء المستكشف القمري 100٪ على أرض الدولة وبأيدي مهندسينا الإماراتيين..
الأهداف العلمية والتقنية للمشروع:
تطوير تقنيات الروبوتات الخاصة بأنظمة مركبات الاستكشاف
دراسة مواقع جديدة لأول مرة على سطح القمر
دراسة وتحليل الغبار على سطح القمر
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