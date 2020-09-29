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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلوفاكيا تعلن "طوارئ جديدة" لاحتواء كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قال رئيس الوزراء السلوفاكي إيغور ماتوفيتش، الإثنين، إن بلاده ستعلن من جديد حال الطوارئ لمواجهة ارتفاع قوي في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وأعلن ماتوفيتش في ختام اجتماع خلية أزمة: "الوضع خطير جداً، وأعتقد أن علينا اعتماد تدابير أساسية جداً وجريئة".
ويفترض أن توافق الحكومة على التدبير الأربعاء، وهي المرة الثانية التي يتخذ فيها تدبير مماثل في البلاد منذ بدء تفشي الوباء.
وبموجب القيود المقترحة، تمنع المناسبات الرياضية والثقافية والدينية اعتباراً من 1 أكتوبر/تشرين الأول.
وبالنسبة للأعراس، ستسمح فقط في حال أجرى جميع المشاركين فيها فحوصاً وجاءت سلبية.
وتغلق المطاعم والحانات والمقاهي عند الساعة 22.00 وعلى الأشخاص الذين لا يقيمون في بيت واحد، وضع الكمامة والابتعاد مسافة مترين عن بعضهم البعض في حال اللقاء في الخارج.
ووضع الكمامة إلزامي أصلاً في سلوفاكيا في الأماكن العامة المغلقة.
وسجل البلد الذي يبلغ عدد سكانه 5.4 ملايين نسمة، 9343 إصابة بالفيروس بينها 44 وفاة.
وبلغ الجمعة عدد الإصابات الإضافية 552، وهو الأعلى منذ بدء تفشي الوباء.
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