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قتلى في عملية تحرير رهائن بولاية أوريجون الأمريكية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

قتلى في عملية تحرير رهائن بولاية أوريجون الأمريكية

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الشرطة الأمريكية، سقوط قتلى في عملية تحرير رهائن بمنزل جنوب شرقي مدينة سايلم بولاية أوريجون.

 

وقال رئيس شرطة إحدى المقاطعات في الولاية الأمريكية، إن واقعة إطلاق النار، أسفرت عن سقوط قتلى بينهم المشتبه به.

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ولفت رئيس شرطة مقاطعة ماريون الأمريكية في بيان، إلى أن الواقعة تمثلت في تحرير رهائن محتجزين في أحد المنازل، وخلال التفاوض مع المشتبه به، وقع إطلاق نار.

 

 

ولم يستبعد البيان أن يكون من بين القتلى عدد من الرهائن المحتجزين إضافة إلى المشتبه به، كما لم يشير إلى عدد القتلى أو دوافع الحادث.

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