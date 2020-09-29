هولندا تصل إلى 115 ألف إصابة بكورونا والوفيات 6415

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 115 ألفا و 640 حالة حتى صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء.

Advertisements وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في هولندا جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الناتج عن الاصابة بالفيروس، استقر عند 6415 حالة. وتعافى من المرض 3755 شخصا حتى صباح الثلاثاء. وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل 30 أسبوعا.

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