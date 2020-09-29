شكرا لقرائتكم واشنطن تدرس قائمة عقوبات جديدة لـ"عزل" إيران عن الخارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض عقوبات جديدة على إيران ستعزلها اقتصاديا عن العالم الخارجي، وفق وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.

وتستهدف العقوبات أكثر من عشرة بنوك وتعطيل القطاع المالي لإيران بالكامل.

وحسب وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، فإن هذه العقوبات تهدف إلى إغلاق إحدى الثغرات المالية القليلة المتبقية، والتي تسمح للحكومة الإيرانية بجني الإيرادات، كما تستهدف إحباط وعد المرشح الديمقراطي جو بايدن والقاضي بالعودة إلى الاتفاق النووي في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

العقوبات الأميركية الجديدة على طهران "لفصل الاقتصاد الإيراني عن العالم الخارجي" بحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ" ستكون له تداعيات ليس على البنوك فحسب، ولكن أيضا على العاملين في تحويل الأموال، و"نظام الحوالة" غير الرسمي الذي شاع استخدامه في إيران.

Advertisements

ستدرج الإدارة حوالي 14 مصرفا في إيران على القائمة السوداء، وكانت هذه البنوك استطاعت حتى الآن، الإفلات من بعض القيود الأميركية.

وقالت بلومبيرغ في تعليقها على العقوبات المقترحة، إن هذه الخطوة ستؤدي فعليا إلى عزل إيران، التي سحق اقتصادها جراء خسائر مبيعات النفط ومجالات التجارة الأخرى بسبب القيود الأميركية.

الريال الإيراني وصل مستويات متدنية تاريخيا

وأضافت أن من شأن هذا العزل أن يؤدي إلى "تقليص روابط إيران الشرعية القليلة المتبقية مع العالم الخارجي، وجعلها أكثر اعتمادا على التجارة غير الرسمية أو غير المشروعة".

وفعليا جاء الاعتراف الإيراني بنجاح تلك العقوبات من الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الذي قال قبل أيام إن بلاده خسرت 150 مليار دولار من الإيرادات منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات على اقتصادها.