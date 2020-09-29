بوتين يندد ب"الضغوطات الخارجية غير المسبوقة" على بيلاروس

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موسكو: ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء ب"الضغوطات الخارجية غير المسبوقة" على الجارة بيلاروس، في وقت تواجه هذه الجمهورية السوفياتية السابقة أزمة سياسية كبيرة على خلفية انتخابات مثيرة للجدل.
وقال بوتين في تصريحات متلفزة إن بيلاروس في "وضع صعب" وتتعرض ل" "ضغوط خارجية غير مسبوقة"، وذلك على خلفية انتخابات رئاسية أثارت احتجاجات مستمرة ولم تعترف الدول الغربية بنتائجها.
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