فاز في الانتخابات بعد أسبوعين من وفاته جراء الإصابة بكورونا

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أظهرت نتائج انتخابات محلية في رومانيا فوز رئيس بلدية مات قبل نحو أسبوعين جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وفاز أيون أليمان بولاية ثالثة كرئيس لبلدية ديفيسيلو، وهي قرية في جنوب رومانيا، بعدما حصل على 64 في المئة من الأصوات.

وقال مسؤولون إن اسمه كان قد طُبع بالفعل على بطاقات الاقتراع ولم يمكن حذفه بعد وفاته في العاصمة بوخارست في 15 سبتمبر/ أيلول.

وقررت السلطات إجراء الانتخابات مرة أخرى، حسبما قال مسؤولون لوكالة رويترز للأنباء.

وزار عدد من السكان المحليين قبر رئيس البلدية الراحل.

ويظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة كبيرة من القرويين يتجمعون حول شاهد قبر أليمان.

ويمكن سماع رجل يقول في الفيديو: "إنه انتصارك".

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وقالت امرأة أخرى لقناة محلية "كان رئيس بلدية حقيقيا لنا. كان نصيرا للقرية، واحترم جميع القوانين. لا أعتقد أننا سنرى رئيس بلدية مثله مرة أخرى".

وكان أليمان، وهو ضابط سابق في البحرية، عضوا في حزب الديمقراطيين الاشتراكيين اليساري، وكان سيبلغ من العمر 57 عاما يوم الاثنين.

وكان نجاحه بمثابة بارقة أمل لحزبه، الذي خسر العديد من مقاعد المدينة والمجالس في شتى أنحاء رومانيا.

وانتصار أليمان ليس الأول لمرشح روماني ميت.

ففي عام 2008، أعيد انتخاب نيكولاي إيفاسكو رئيسا لبلدية فوينستي، بشمال شرقي رومانيا، بعد وفاته جراء الإصابة بمرض في الكبد. وأعلن مسؤولو الانتخابات في وقت لاحق أن منافسه الليبرالي، جورج دوبريسكو، هو الفائز، وهو ما أثار انتقادات من حزب الديمقراطيين الاشتراكيين الذي كان إيفاسكو مرشحا له.

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