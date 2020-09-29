مقتل 26 انفصالياً أرمنياً في معارك ناغورني قره باغ

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يريفان: أعلنت السلطات الانفصالية الأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ مقتل 26 من عسكرييها مساء الإثنين في المعارك الدائرة ضدّ القوات الأذربيجانية، لترتفع بذلك حصيلة خسائرها البشرية منذ اندلاع المواجهات الأحد إلى 84 قتيلاً.
وقالت "وزارة الدفاع" في حكومة الإقليم الانفصالي في بيان إنّ "26 من جنود جيش الدفاع في قره باغ قتلوا" في الميدان، في وقت تدور فيه معارك ضارية على طول القطاعين الجنوبي والشمالي الشرقي من خط الجبهة.
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