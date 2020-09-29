رئيس وزراء أرمينيا يدعو ميركل للضغط على تركيا للكف عن تدخلها في قرة باغ

بحث رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الوضع في قرة باغ، داعيًا إياها للضغط على تركيا للكف عن تدخلها.
الألمانية في صورة الأحداث في منطقة قرة باغ، معبرًا عن قلقه إزاء العمليات القتالية هناك".
ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية عن بيان عن المكتب الصحفي للحكومة الأرمنية قوله إن: "باشينيان وضع المستشارة
وأضاف البيان أن "نيكول باشينيان، دعا ميركل، لبذل قصارى جهدها للتأثير على موقف تركيا الهدام".
قلقها إزاء الوضع في قره باغ، مؤكدة على عدم وجود أي حل سوى الحل السلمي للنزاع، ودعت لاستئناف المفاوضات في إطار "مجموعة مينسك" المنبثقة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
من جهتها، أعربت ميركل عن
وكانت تركيا أعلنت عن دعمها لأذربيجان في نزاعها مع أرمينيا في منطقة قرة باغ.
من جهتها، اتهمت الخارجية الأرمينية تركيا بإرسال مرتزقة وخبراء عسكريين إلى منطقة النزاع.
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