غوتيريش: عدد ضحايا كورونا في العالم رقم صادم

صرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن العالم وصل إلى معلم مرعب، حيث أودى وباء كوفيد-19 بحياة مليون شخص، هذا رقم صادم، وفقًا "لروسيا اليوم".

أضاف أن القسوة الخاصة لهذا الوباء تكمن في استحالة بقاء العائلات مع قريب لهم في لحظاته الأخيرة.

وقال غوتيريش، على البشرية التعلم من أخطائها بعد تجاوز عدد ضحايا جائحة فيروس كورونا في العالم المليون.

وشدد غوتيريش على أنه "يمكننا التغلب على هذا التحدي، لكن علينا أن

نتعلم من أخطائنا. القيادة المسؤولة مهمة، والعلم مهم، والتعاون مهم، في حين أن المعلومات المضللة تقتل".

وكشف إحصاء وكالة "رويترز" أن وفيات كورونا في مختلف أرجاء العالم تجاوزت حاجز المليون اليوم الثلاثاء مع تزايد أعداد الوفيات وسط تسارع الإصابات في عدد من البلدان.

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وتضاعف عدد الوفيات بسبب الأمراض المرتبطة بفيروس كورونا من نصف مليون في ثلاثة

أشهر فقط، وتصدرت قائمة الوفيات الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

ويموت ما يربو على 5400 شخص حول العالم كل 24 ساعة، وفقا لحسابات "رويترز"، بناء على متوسط الوفيات حتى الآن في سبتمبر.

ويعادل هذا نحو 226 وفاة في الساعة أو وفاة كل 16 ثانية. فخلال مشاهدة مباراة كرة قدم مدتها 90 دقيقة، يموت 340 في المتوسط.

وتمثل الولايات المتحدة والبرازيل والهند حوالي 45% من جميع وفيات كوفيد-19 على مستوى العالم، بينما تمثل منطقة أمريكا اللاتينية وحدها ما يزيد على ثلث الوفيات.

وتجاوز عدد الإصابات بالفيروس عبر العالم 33 مليون شخص.