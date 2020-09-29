التعاون الإسلامي تُؤكد تضامنها مع السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وقوف وتضامن المنظمة مع السعودية، رئيسة القمة الإسلامية، في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.
اليوم الثلاثاء - بيقظة رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية التي تمكنت من الإطاحة بخلية إرهابية بحوزتها كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات.
أشاد الأمين العام - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"
وقد أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الأحد، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية، طائرة من دون طيار (مفخخة) باتجاه المنطقةالجنوبية بالسعودية، إذ تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن من اعتراضها وتدميرها.
وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ـ في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"ـ عن إدانة المنظمة للأعمال الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان.
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