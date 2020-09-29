باكستان تفتح حدودها مع أفغانستان لتسهيل حركة التجارة

أعلنت باكستان فتح حدودها البرية أمام أفغانستان للركاب ونقل البضائع من البلاد، وتسهيل حركة التجارة.
قبل كورونا قريبًا، وأبلغت السلطات الباكستانية المسئولين في المعابر الحدودية.
قال المبعوث الباكستاني الخاص إلى أفغانستان محمد صادق، وفقًا لوكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الثلاثاء، إن باكستان ستفتح جميع المعابر الحدودية مع أفغانستان أمام حركة المشاة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والسبت، وأضاف أن الحركة ستعود بشكل كامل إلى جدول ما
كانت الحكومة الباكستانية أغلقت جميع طرق العبور ووسائل النقل العام بعد تفشي فيروس كورونا.
المشاة، وسلط وزير الخارجية شاه محمود قريشي الضوء على المساعدة الإنمائية وبناء القدرات التي تبلغ قيمتها مليار دولار أمريكي والتي قدمتها باكستان لدعم إعادة الإعمار".
وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، "بناءً على طلب الحكومة الأفغانية، فتحت باكستان 5 نقاط عبور حدودية لتسهيل تجارة العبور والتجارة الثنائية وحركة
يأتي ذلك فيما توجه عبد الله عبد الله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان إلى باكستان أمس بدعوة رسمية من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان..وخلال زيارته التي تستغرق 3 أيام، من المقرر أن يناقش عبدالله عملية السلام الأفغانية مع طالبان والتعاون الثنائي مع المسئولين الحكوميين الباكستانيين.
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