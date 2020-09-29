وفيات كورونا تكسر حاجز المليون.. الأمم المتحدة: "رقم يذهل العقل"

تجاوز عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم على مستوى العالم جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد حاجز مليون شخص، وفق بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.



وأظهرت بيانات الجامعة في وقت متأخر من مساء الاثنين أن عدد الإصابات التي تم تسجيلها في العالم منذ بداية الجائحة يزيد على 33.2 مليون حالة.



وربما يكون العدد الحقيقي لحالات الإصابة أعلى من ذلك بسبب وجود حالات غير مكتشفة.



من جانبه، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن وفاة مليون شخص «رقم يذهل العقل».



وقال غوتيريش في بيان بالفيديو "يجب ألا نغفل عن حياة كل فرد".



وأضاف: "بإمكاننا التغلب على هذا التحدي. لكن يجب أن نتعلم من الأخطاء. إن القيادة المسؤولة مهمة والعلم مهم والتعاون مهم، والمعلومات المضللة تقتل".



وأظهرت البيانات أنه في الولايات المتحدة، التي تسجل أكبر عدد من الوفيات والحالات في العالم، توفي أكثر من 205 آلاف شخص، وأصيب أكثر من 7.1 مليون شخص بالمرض. وتوفي أكثر من 142 ألف شخص في البرازيل وأكثر من 95 ألف شخص في الهند.

