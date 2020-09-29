قتلى في إطلاق نار بولاية أوريغون الأمريكية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 11:18 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت السلطات الأميركية، الثلاثاء، تعاملها مع عملية احتجاز رهائن جرى خلالها تبادل لإطلاق النار ، أسفرت عن سقوط قتلى، بينهم مشتبه به في ولاية أوريغون .

وفي وقت سابق، قال رئيس شرطة إحدى المقاطعات الأميركية، إن واقعة إطلاق نار في سالم بولاية أوريغون أسفرت عن سقوط قتلى بينهم مشتبه به.

وقال رئيس شرطة مقاطعة ماريون في بيان، إن مكتب شرطة المقاطعة تعامل مع واقعة تنطوي على احتمال احتجاز رهائن في منزل بجنوب شرق سالم، وإن مفاوضا مدربا تحدث مع المشتبه به.

وأضاف البيان: “وقع إطلاق نار. وفي نهاية المطاف سقط عدة قتلى خلال هذه الواقعة ومن بينهم المشتبه به”.