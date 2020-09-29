- 1/2
- 2/2
عناصر من الشرطة الأمريكية - أرشيفية
أعلنت السلطات الأميركية، الثلاثاء، تعاملها مع عملية احتجاز رهائن جرى خلالها تبادل لإطلاق النار ، أسفرت عن سقوط قتلى، بينهم مشتبه به في ولاية أوريغون .
وفي وقت سابق، قال رئيس شرطة إحدى المقاطعات الأميركية، إن واقعة إطلاق نار في سالم بولاية أوريغون أسفرت عن سقوط قتلى بينهم مشتبه به.
وقال رئيس شرطة مقاطعة ماريون في بيان، إن مكتب شرطة المقاطعة تعامل مع واقعة تنطوي على احتمال احتجاز رهائن في منزل بجنوب شرق سالم، وإن مفاوضا مدربا تحدث مع المشتبه به.
وأضاف البيان: “وقع إطلاق نار. وفي نهاية المطاف سقط عدة قتلى خلال هذه الواقعة ومن بينهم المشتبه به”.
كانت هذه تفاصيل خبر قتلى في إطلاق نار بولاية أوريغون الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.