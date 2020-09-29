كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 11:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميركل تدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورني كاراباخ، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

هاجمت أذربيجان، فجر اليوم الأحد، تجمعات سكنية مدنية في منطقة متنازع عليها وطالب السكان بالاحتماء بالملاجئ لتفادي خطر الهجمات، بحسب ما أعلنت السلطات في أرمينيا.

وأكدت أرمينيا، أن جارتها أذربيجان هاجمت تجمعات سكنية مدنية في منطقة ناغورنو قرة باغ المتنازع عليها وحثت السكان هناك على الاحتماء بملاجئ.

وبحسب وكالة رويترز، ردت وزارة الدفاع الأرمينية على الهجوم، بإسقاط طائرتين هليكوبتر وثلاث طائرات مسيرة لأذربيجان.

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وقالت وزارة الدفاع الأرمينية، في بيان رسمي: "سيكون ردنا متناسبا والقيادة العسكرية السياسية في أذربيجان تتحمل المسؤولية الكاملة عن الموقف".

وأفادت وكالات أنباء روسية، بأن وزارة الدفاع في أذربيجان، شنت عملية عسكرية عند "خط الاتصال" وهي منطقة ملغومة بشدة وغير مأهولة تفصل بين القوات المدعومة من أرمينيا وقوات أذربيجان في المنطقة.

وأضافت وزارة الدفاع الأرمينية، أن طائرة هليكوبتر لأذربيجان جرى إسقاطها، لكن طاقمها نجا.

ويدور صراع منذ فترة طويلة بين الدولتين السوفيتيتين السابقتين بسبب منطقة ناغورنو قرة باغ المنشقة في أذربيجان والتي يقطنها أساسا سكان ينحدرون من أصول أرمينية. وزادت حدة الاشتباكات الحدودية في الأشهر القليلة الماضية.