الإمارات تعلن عن إطلاق مشروع لاكتشاف القمر

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

أعلن حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، إطلاق مشروع فضائي جديد.



وقال بن راشد: أطلقنا مشروعاً إماراتياً جديداً لاستكشاف القمر.. سيكون عبارة عن مستكشف قمري إماراتي الصنع سيهبط على سطح القمر في 2024 في مناطق لم تصلها البعثات البشرية السابقة لاستكشافها. أسمينا المستكشف القمري "راشد" تيمناً بباني نهضة دبي والذي علمنا كيف تكون أحلامنا كبيرة وبعيدة.

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وأضاف: ستكون دولة الإمارات الدولة الرابعة عالمياً التي تشارك في مهام استكشاف القمر والأولى عربياً ..وسيرسل المستكشف القمري بيانات وصور لأول مرة عن مناطق قمرية جديدة سيتم مشاركتها مع كافة المراكز البحثية محلياً وعالمياً.

وتابع: المشاركة في استكشاف القمر جزء من استراتيجية الإمارات للفضاء .. لبناء إمكانات معرفية جديدة للدولة .. وبناء كوادر تخصصية .. والارتقاء بالبيئة العلمية والتقنية والبحثية في بلادنا.. وسيتم بناء المستكشف القمري 100% على أرض الدولة وبأيدي مهندسينا الإماراتيين