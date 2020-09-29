أفريقيا تخسر 89 مليار دولار سنويا لظاهرة أقوى من فيروس كورونا

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

قد يتوقع البعض أن أكبر خسائر القارة السمراء عبر التاريخ ستكون بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أن هذه النظرية تنسف أمام حجم الفساد المستشري في أرجاء "أفريقيا" أفقر قارات العالم.



كشفت دراسة للأمم المتحدة أن أفريقيا تخسر حوالي 89 مليار دولار سنويا في تدفقات مالية غير مشروعة مثل التهرب الضريبي والسرقة، وهو مبلغ أكبر من مساعدات التنمية التي تتلقاها القارة.

هذا التقدير عن التدفقات المالية نُشر في تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD، وهو الأكثر شمولًا حتى الآن بشأن أفريقيا، ويظهر اتجاهًا متزايدًا بمرور الوقت، وأعلى من معظم التقديرات السابقة.

ووفق فوربس وصف التقرير أفريقيا بأنها "دائن صاف للعالم"، وأتت ملاحظات لخبراء اقتصاديين لتفيد بأن القارة المعتمدة على المساعدات هي في الواقع مصدر صاف لرؤوس الأموال.

وقال الأمين العام في المنظمة موخيسا كيتويي: "إن التدفقات المالية غير المشروعة تسرق إمكانيات أفريقيا وشعبها وتقوض الشفافية والمحاسبة وتقلص الثقة في المؤسسات الأفريقية".

وأوضح التقرير أن حوالي نصف الرقم الإجمالي السنوي البالغ 88.6 مليار دولار الذي تخسره أفريقيا، يرجع إلى أرقام أقلّ من القيمة الحقيقية لصادرات سلع أولية مثل الذهب والألماس والبلاتين.

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وأفادت المنظمة بأن التصدي لتدفقات الأموال غير المشروعة، سيبقى أولوية للأمم المتحدة التي تبنت جمعيتها العامة قرارًا في هذا الشأن في 2018.

للمقارنة أعلن الاتحاد الأفريقي، يوليو الماضي أن الدول الأفريقية خسرت 55 مليار دولار من عائدات السفر والسياحة خلال 3 أشهر الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت أماني أبو زيد مفوض البنية التحتية والطاقة والمعلوماتية بالاتحاد الأفريقي إن حياة نحو 24 مليون أسرة أفريقية مرتبطة بالسياحة بصورة رسمية أو غير رسمية في القارة، حيث تمثل السياحة نحو 10% من إجمالي الناتج المحلي لقارة أفريقيا.

وأضافت" الضربة قوية للغاية ما بين الخسائر الاقتصادية وخسارة الوظائف والتأثير على حياة المواطنين".

ويعد قطاع الطيران في أفريقيا من أكثر القطاعات تضررا في قطاع السياحة، حيث تعمل حاليا أقل من من 60% من الطائرات، بحسب ما قاله بروسبر زو مينتو، مدير قسم غرب ووسط أفريقيا بمنظمة الطيران المدني الدولية.

وأضاف" هناك حاجة لنحو 20 مليار دولار لكي تعود الطائرات الأفريقية للتحليق مجددا".