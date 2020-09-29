شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 115 إصابة جديدة بكورونا و18 وفاة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر مساء أمس الاثنين عن تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و18 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

Advertisements وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات يرتفع بذلك إلى 102955 إصابة والوفيات إلى 5901 وفاة. كما أشارت إلى تعافي 95586 شخصا منذ بدء الجائحة.

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