شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 3400 إصابة جديدة بكورونا في المكسيك و173 وفاة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 أشارت بيانات وزارة الصحة في المكسيك إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 733717 حالة أمس الاثنين بالإضافة إلى 76603 وفيات.

وأعلنت السلطات تسجيل 3400 حالة إصابة جديدة إضافة إلى 173 حالة وفاة أمس الاثنين، لكن من المرجح أن تكون الأعداد الحقيقية أكبر بكثير بسبب قلة اختبارات الكشف عن الفيروس.

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