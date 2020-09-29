شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل 13155 إصابة جديدة بكورونا و317 وفاة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس الاثنين إن البرازيل سجلت 13155 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فضلا عن 317 حالة وفاة بسبب المرض.

وسجلت البرازيل ما يربو على 4.7 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء، بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 142058 حالة، بحسب بيانات الوزارة.

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