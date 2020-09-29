شكرا لقرائتكم خبر عن أرمينيا تبحث تحالف عسكري وسياسي مع ناغورنو كاراباخ والان مع التفاصيل

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 نفت الخارجية الأرمينية اتهامات أذربيجان بقصف مواقع داخل أراضيها.

وقالت الخارجية، اليوم الثلاثاء، 29/أيلول/2020: الاتهامات بقصف أذربيجان كاذبة وتمهد لشن هجوم على أراضينا. وتابعت: ندين بشدة محاولات أذربيجان لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليميين. Advertisements إلى ذلك أكدت وزارة الدفاع الأرمينية اشتعال النيران في حافلة ركاب نتيجة قصف طائرة مسيرة أذربيجانية. وأضافت أن القوات الأذربيجانية فتحت النار على حامية في مدينة فاردينس. في سياق متصل، قال زعيمة الأغلبية في برلمان أرمينيا، إنهم يبحثون توقيع تحالف عسكري وسياسي مع ناغورنو كاراباخ

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