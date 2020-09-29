شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة: تركيا نقلت بين 700-1000 مقاتل سوري إلى أذربيجان والان مع التفاصيل

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 قال تقرير لرويترز إن تركيا نقلت بين 700-1000 مقاتل سوري إلى أذربيجان.

Advertisements وذكر التقرير أن تركيا تدفع 1500 دولار شهريا لكل مقاتل سوري ترسله لأذربيجان. وأكد أن تركيا أرسلت مقاتلين سوريين من أحرار الشام وجيش النخبة إلى ناغورنو كاراباخ

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