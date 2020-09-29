مقتل عدد من مسلحي المليشيا بنيران الجيش اليمني في نهم

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

قتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، بنيران القوات الحكومية، في جبهة نهم شرق محافظة صنعاء.



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ووفق الموقع الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية "سبتمبر نت"، استهدفت مدفعية الجيش، مواقع وتجمعات للمليشيا الحوثية، في مناطق متفرقة، في جبهة نهم، أوقعت في صفوفها، خسائر في الأرواح والعتاد.

في السياق استهدفت غارات تحالف دعم الشرعية، تعزيزات المليشيا الحوثية، في جبهات نجد العتق، و”صلب”، “الجمايم”، وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها، علاوة على تدمير آليات قتالية تابعة لها.