رئيس تحرير موقع الفجر المصرية يعزي الدكتور "عدلي سعداوي" في وفاة عمه

يتقدم الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر المصرية، بأحر عبارات المواساة والتعازي إلى الدكتور عدلي سعداوي، عميد معهد البحوث والدراسات الإستراتيجية لدول حوض النيل، بجامعة الفيوم المصرية، في وفاة المغفور له بإذن الله شقيق والده طلبة ياسين (عمه)، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمتة ويسكنه فسيح جناتة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتتقدم أسرة الفجر المصرية، بأحر عبارات المواساة للدكتور عدلي سعداوي، ولأسرة الفقيد وعائلته، داعين المولى عز وجل أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عائلته وأحبابه الصبر والسلوان، قائلين: "كل نفس ذائقة الموت.. البقاء لله.. وإن لله وإنا إليه راجعون".

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