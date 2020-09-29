شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات عمالية.. شلل في حركة النقل بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

توقفت الحافلات والقطارات في العديد من المدن والمناطق الألمانية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حيث نظم عمال النقل إضرابات لدعم مطالبهم بوضع قواعد عمل على مستوى ألمانيا.

وتعرّضت مدن برلين وهامبورج وهانوفر وماجدبورج وكيل وإرفورت إلى اضطرابات في حركة النقل بسبب الإضرابات. وفي ميونخ وكونستانس وفرايبورج، يخطط الموظفون في قطاع النقل العام أيضا للإضراب عن العمل.

ودعت شركات النقل عملائها للتخلي عن الرحلات غير الضرورية صباح الثلاثاء والاستعانة بوسائل نقل أخرى.

وفي ولاية ميكلنبورج-فوربومرن، تم إعفاء الطلاب الذين يقطعون مسافات طويلة إلى المدرسة من الحضور اليوم الثلاثاء، إذا كان الإضراب شمل وسائل النقل العام لديهم.