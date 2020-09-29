شكرا لقرائتكم خبر عن قصف بالمدفعية بين جيشي أرمينيا وأذربيجان والان نبدء بالتفاصيل
قالت أرمينيا وأذربيجان إنهما نشرتا مدفعية ثقيلة اليوم الثلاثاء، في أحدث جولات القتال بينهما بسبب منطقة ناجورنو قرة باغ المنفصلة.
وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن القوات المناوئة حاولت استعادة الأراضي التي خسرتها وشنت هجمات مضادة في اتجاه مناطق فضولي وجبرائيل وآغدام وترتر.
وقالت الوزارة في بيان إنه دار اشتباك في الصباح حول مدينة فضولي وإن جيش أرمينيا قصف منطقة داشكسن على الحدود بين البلدين على بعد أميال من ناجورونو قرة باغ.
ونفت أرمينيا هذا لكنها ذكرت أن قتالا دار طيلة الليل وأن جيش ناجورونو قرة باغ صد هجمات من عدة اتجاهات بطول خط التماس.
وناجورونو قرة باغ منطقة منشقة تقع داخل أذربيجان لكن تديرها العرقية الأرمنية وتدعمها أرمينيا، وقد انفصلت عن أذربيجان في حرب في التسعينات لكن لا تعترف أي دولة بأنها جمهورية مستقلة.
وهذه أعنف اشتباكات بين قوات أرمينيا وأذربيجان منذ عام 2016، وقد أثارت مجددا القلق من استقرار منطقة جنوب القوقاز التي تمر بها خطوط أنابيب تحمل النفط والغاز للأسواق العالمية.
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