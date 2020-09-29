تفاصيل مثيرة في أزمة الكوريتين حول مقتل الموظف الجنوبي

كشفت السلطات الكورية الجنوبية، الثلاثاء، مزيداً من التفاصيل بشأن قتل حرس الحدود لجارتها الشمالية أحد موظفيها قرب جزيرة يونبيونغ، تزامناً مع زيارة وزير الخارجية البريطاني للمنطقة منزوعة السلاح بين البلدين.



وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، فإن الشرطة البحرية في سيؤول أكدت أن الموظف الكوري الجنوبي بوزارة المحيطات ومصايد الأسماك الذي قتل برصاص حرس الحدود المائية الكوريين الشماليين كان يحاول اللجوء إلى بيونج يانج.

وتوصلت السلطات الكورية الجنوبية إلى هذه النتائج بناء على معلومات استخباراتية مقدمة من السلطات العسكرية وتحليل تيار المد والجزر في يوم الحادث، وغيرها من الأدلة الظرفية بخصوص مقتل الموظف البالغ 47 عاما من العمر.

بدوره، أكد رئيس فريق التحقيق في الشرطة يون سونغ-هيون، أن الموظف كان يرتدي سترة نجاة ويعتمد على أداة للطفو عند العثور عليه في المياه الشمالية.

وأدركت قوات حرس الحدود لكوريا الشمالية تفاصيل المعلومات الشخصية الخاصة بالموظف مثل اسمه وعمره ومسقط رأسه، وتم التحقق من الوضع الذي يشير إلى أن الموظف أعرب عن نيته اللجوء إلى الشمال، بحسب المسؤول الكوري الجنوبي.

وتمسكت الشرطة البحرية لكوريا الجنوبية بأنه لا توجد سوى إمكانية ضئيلة في سقوط الموظف من السفينة أو محاولة الانتحار، نظرا لارتدائه سترة نجاة، غير أنها لم تستبعد مثل هذه السيناريوهات أيضاً.





وأظهر تحليل اتجاه تيار المد والجزر في يوم 21 سبتمبر/أيلول الجاري - عندما اختفى الموظف - أنه لم يكن من الممكن أن يصل الموظف إلى المكان الذي تم فيه العثور عليه، ما لم يبذل جهدا للوصول إليه.

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وتحدثت الشرطة عن تحليلها 731 مقطع فيديو في كاميرات المراقبة في السفينة حتى الساعة 9:02 صباح يوم 20، قبل يوم واحد من اختفاء الموظف، غير أنها لم تتمكن من العثور على أي معلومات مهمة بخصوصه.



بدوره، زار وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، الثلاثاء؛ حيث عبر عن دعمه لجهود سيؤول الرامية إلى تحسين العلاقات مع بيونج يانج.

وقال راب على تويتر: "أكدت اليوم في المنطقة منزوعة السلاح التأكيد على دعم بريطانيا لجهود كوريا الجنوبية لتحسين العلاقات مع الشمال وعزمنا على دفع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية صوب نزع السلاح النووي".

وتخطط الشرطة البحرية لمواصلة إجراء التحقيق من خلال تحليل كاميرات المراقبة وسجل دخول المواقع الإلكترونية عبر الإنترنت واللقاء مع الأشخاص المقربين منه، والتعاون الإضافي مع وزارة الدفاع.

وبحسب تقرير الشرطة فإن الموظف كان يعاني من ضائقة مالية بسبب ديونه التي تبلغ 330 مليون وون (282 ألف دولار أمريكي)، غالبيتها نتيجة المقامرة عبر الإنترنت، غير أنه من الصعب القول بأنه كان يحاول اللجوء إلى كوريا الشمالية استنادا إلى ذلك.





والأحد، أكدت كوريا الشمالية، أنها ستسلم جثة المسؤول الذي قتله جنودها خلال عملية تفتيش إلى جارتها الجنوبية، محذرة سيؤول من إرسال أي سفن حربية إلى المياه الإقليمية الخاصة بها.



كان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قدم "اعتذارا نادرا"، الجمعة، بعد اتهام سيؤول لبيونج يانج بتعمد جنودها قتل أحد مواطنيها وإشعال النار في جثته بعد أن سكبوا وقودا عليها قرب الحدود البحرية.