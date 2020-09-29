شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تسجل 115 إصابة جديدة بكورونا و18 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر مساء أمس الاثنين عن تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و18 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات يرتفع بذلك إلى 102955 إصابة والوفيات إلى 5901 وفاة.

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