المغرب يسجل 1422 إصابة جديدة بكورونا و44 وفاة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت وزارة الصحة المغربية، أمس الاثنين، تسجيل 1422 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 119107 حالة في المغرب.



Advertisements

ووفق "هسبريس"، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2456550 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 44 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2113 حالة.

وتم التأكد من 1877 حالة شفاء إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 97468.