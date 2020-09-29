أرمينيا تبحث تحالف عسكري وسياسي مع ناغورنو كاراباخ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 نفت الخارجية الأرمينية اتهامات أذربيجان بقصف مواقع داخل أراضيها.

وقالت الخارجية، اليوم الثلاثاء، 29/أيلول/2020: الاتهامات بقصف أذربيجان كاذبة وتمهد لشن هجوم على أراضينا. Advertisements وتابعت: ندين بشدة محاولات أذربيجان لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليميين. إلى ذلك أكدت وزارة الدفاع الأرمينية اشتعال النيران في حافلة ركاب نتيجة قصف طائرة مسيرة أذربيجانية. وأضافت أن القوات الأذربيجانية فتحت النار على حامية في مدينة فاردينس. في سياق متصل، قال زعيمة الأغلبية في برلمان أرمينيا، إنهم يبحثون توقيع تحالف عسكري وسياسي مع ناغورنو كاراباخ

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