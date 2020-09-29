اخبار العالم

سفيرة النوايا الحسنة: الإمارات كانت ولا تزال صاحبة الأيادي البيضاء والمواقف المشرفة تجاه الإنسانية

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سفيرة النوايا الحسنة: الإمارات كانت ولا تزال صاحبة الأيادي البيضاء والمواقف المشرفة تجاه الإنسانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

سفيرة النوايا الحسنة: الإمارات كانت ولا تزال صاحبة الأيادي البيضاء والمواقف المشرفة تجاه الإنسانية

متابعات_ الخليج 365

ثمنت سفيرة النوايا الحسنة، الإعلامية عايدة عبد الحميد، الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة للحد من أضرار السيول والفيضانات الأخيرة التي ضربت السودان، مؤكدة أن الإمارات كانت ولا تزال صاحبة الأيادي البيضاء والمواقف المشرفة تجاه الإنسانية عامةً وهذه الأزمة في السودان بصفة خاصة.

 

Advertisements

ولفتت عايدة عبد الحميد في تصريحات وفقا لـ24، إلى أن المساعدات الإنسانية والتنموية التي قدمتها الإمارات للسودان، تؤكد مواقف الدولة النبيلة المساندة دائماً للشعب السوداني في كل الأحوال والظروف.

 

وقالت "نحن أبناء الجالية السودانية في الإمارات، وأهلنا في السودان، نجدد الشكر للقيادة الحكيمة في وطن الإنسانية دولة الإمارات، ونقدر كثيراً هذه المساندة التي من شأنها أن تحدث الفرق المطلوب في جهود التصدي لأضرار الفيضانات في وطننا السودان".

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفيرة النوايا الحسنة: الإمارات كانت ولا تزال صاحبة الأيادي البيضاء والمواقف المشرفة تجاه الإنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا