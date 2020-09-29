شكرا لقرائتكم بساعة وخاتم.. الجيش الأميركي يكتشف الأمراض قبل ظهور الأعراض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يختبر الجيش الأميركي ساعة وخاتما ذكيين لاكتشاف الأمراض قبل يومين من ظهور الأعراض على مرتديها. وفقا لما نشرته "ديلي ميل" البريطانية، يُطلق على المشروع اسم التحليل السريع للتعرض للتهديدات واختصارًا يـRATE، ويستخدم النظام أجهزة تم برمجتها بذكاء اصطناعي تدرب على ما يقرب من 250000 حالة إصابة بفيروس كورونا وأمراض أخرى.

يقوم النظام بإعلام المستخدم بمرض وشيك باستخدام مقياس من 1 إلى 100 حول مدى احتمالية حدوثه خلال الـ 48 ساعة القادمة. وذكر مسؤولون عسكريون أميركيون أنه "في غضون أسبوعين من بدء استخدام النظام الجديد، أمكن رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المُستجد بنجاح".

تم تطوير نظام RATE بواسطة وحدة الابتكار DIU ووكالة الحد من التهديدات DTRA التابعتين لوزارة الدفاع الأميركية بالتعاون مع شركة "فيليبس" للرعاية الصحية. تم الإعلان عن النظام لأول مرة في عام 2019 كمشروع لمدة 18 شهرًا، ومنذ ذلك الحين تم تحديثه بخوارزمية جديدة مدربة على قاعدة بيانات فيليبس الضخمة المستمدة من مخزون هائل لخبرات عملية.

وفي تصريح لمجلة Defense One الأميركية، المعنية بالشؤون العسكرية، أوضح مدير قسم الأنظمة البشرية في DIU الدكتور كريستيان ويتشرش أن الساعة والخاتم يجمعان 165 واسمًا حيويًا، والتي يتم نقل ما ترصده من بيانات إلى برنامج "كلاوود" حيث تتم معالجتها لتزويدهم بنتيجة كل ساعة من خلال موقع إلكتروني آمن.

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وجد الباحثون المشاركون في نظام RATE أن فسيولوجيا الجسم الإنساني تظهر عادة تغيرات طفيفة عند التعرض للعوامل المعدية. وقال مدير قسم العلوم والتكنولوجيا في DTRA، إد أرجنتا، إن تحديد التغييرات مبكرًا أمر بالغ الأهمية للحد من انتشار المرض، حيث إن "الأفراد الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض حتى لحظة ما لا تظهر عليهم أيضًا علامات العدوى، ويمكن بالتالي أن يتسببوا في نقل العدوى عن غير قصد إلى الآخرين".

وشرح أرجنتا أنه تم تدريب نموذج RATE عبر الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي على 293,109 مشاركًا، من بينهم 256,320 عنصر تحكم، و36,782 مصابًا بالعدوى المكتسبة من المستشفيات المعروفة والمرتبطة بمتغيرات شائعة فيما يتعلق بدرجة حرارة الجسم وقياسات تأكسج الدم وسرعة النبض وضغط الدم.

فيما قال كبير المسؤولين الطبيين ورئيس شركة Philips Research North America، الدكتور جو فراسيكا: "إن الاستمرار في الحصول على بيانات جديدة من خلال مراقبة حالات كوفيد-19، سيساعد على تحسين خوارزمية RATE-COVID في المستقبل القريب"، معربًا عن أمله في "أن يسهم هذا التطور في المساعدة في الحماية من انتقال العدوى بالمرض بالإضافة إلى تيسير التدخل المبكر وعلاج حالات المصابين قبل أن تتفاقم".

وقال الدكتور ويتشرش إن وزارة الدفاع الأميركية أصدرت أوامر بتوزيع أجهزة RATE على ما يقرب من 5000 شخص في الأسابيع المقبلة. ويتم حاليًا اختبار النظام على حوالي 700 من أفراد البحرية الأميركية ومكتب وزير الدفاع الأميركي.