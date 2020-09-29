غرق طفل خلال لهوه بترعة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الثلاثاء، غرقًا في ترعة أثناء لهوها على حافتها، بمركز العسيرات جنوب سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة العسيرات بلاغًا بغرق "هلالي. م" 5 أعوام، وجرى انتشال الجثة، وإيداعها مشرحة المستشفى المركزي.

وأفاد جده لوالدته "علي. ي" 61 عامًا عامل أنه أثناء لهو المذكور على حافة الترعة المجاورة للمنزل سقط بها، ما أدى لغرقه ووفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.