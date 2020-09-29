بالصور..تشميع محال لبيع الخردة بحي العرب في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:
شن حي العرب بمحافظة بورسعيد، حملة، صباح اليوم الثلاثاء، على محال بيع الخردة لرصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وقال عادل عبدالفتاح، رئيس حي العرب، إنه جرى شن حملة بمشاركة إدارات الرخص، والمتابعة، الحجز الإداري، شئون البيئة، والشئون القانونية، أسفرت عن إغلاق وتشميع محلات لبيع الخردة، لممارسة النشاط بدون وجود ترخيص.
وأكد أنه جرى توجيه إنذار لأصحاب عدد من المحال بالكشف عن أي خردة مجهولة المصدر، وكذا مراجعة رخص هذه المحال وإلغاء نشاطها فى حالة عدم وجود تراخيص مزاولة نشاط لها.
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