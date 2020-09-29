الصين: لا وفيات أو إصابات بعدوى محلية بكورونا وتسجيل 12 إصابة وافدة من الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (أ ش ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تلقت تقارير عن 12 إصابة جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 85384 حالة، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 5 حالات في شنجهاي، 3 حالات في كل من سيتشوان وشانشي وحالة واحدة في فوجيان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2835 حالة غادر منها 2651 حالة المستشفيات بعد شفائها.

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وأضافت اللجنة أن 13 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 80566 شخصا، مشيرة إلى أن 7729 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مازالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 254 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 26 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 376 حالة منها 374 حالة وافدة.

وحتى نهاية أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 5075 إصابة مؤكدة، بما في ذلك 105 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 513 إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 4790 مريضا في هونج كونج، 46 مريضا في ماكاو، و482 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.