السيطرة على حريق محدود في مصنع بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد: سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم الثلاثاء، على حريق محدود شب في مصنع "ألياف الموز" بالمنطقة الصناعية بحي الكوثر. تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، ، إخطارًا من قسم شرطة الكوثر، بنشوب حريق بغرفة داخل مصنع بالمنطقة الصناعية دائرة القسم. Advertisements تبين نشوب حريق محدود بغرفة حفظ الأوراق، وجرت السيطرة عليه وإخماده، دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية بأحد. ورجحت "مريم. ر" 33 عامًا مدير مسئول المصنع أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، وأضافت باحتراق بعض الأوراق المستهلكة، ونفت الشبهة الجنائية. حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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