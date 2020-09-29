تركيا تجري مناورات بحرية وسط استمرار التوترات في البحر المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة- (د ب أ):

أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن تركيا تجري مناورات بحرية بالقرب من المياه اليونانية اليوم الثلاثاء، في وقت يضغط فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أثينا للتعاون قبل محادثات أوروبية بشأن أنشطة تركيا للتنقيب عن مصادر الطاقة في شرق البحر المتوسط.

واتفقت تركيا واليونان الأسبوع الماضي على استئناف المحادثات التي تهدف إلى حل النزاعات حول الحدود البحرية، وذلك بعد توتر بحري في الصيف كاد أن يجعل البلدين العضوين بحلف شمال الأطلسي (ناتو) على شفا الحرب.

ووفقا لبلومبرج فإن المناورات التي تستمر ليوم واحد، تجرى في منطقة تقع إلى حد ما بين جزيرتي رودس وكاستيلوريزو اليونانيتين.